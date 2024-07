Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Taschendiebstahls - Wer kennt diese beiden Personen?

Hagen (ots)

Bereits am 10.02.2024 stahlen zwei bislang unbekannte Täter zwei Personen in Linienbussen deren Geldbörsen. Bei den Taten erbeuteten sie unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld. Die Überwachungskameras in den Bussen filmten die beiden Täter. Zur Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Hinweise zu den Identitäten oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten nimmt die Hagener Kripo unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fahndungsbildern gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/141655

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell