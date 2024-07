Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen findet mehrere Kilo Betäubungsmittel sowie eine hohe Summe Bargeld bei drei Männern

Hagen-Altenhagen (ots)

Zivile Polizisten des Einsatztrupps der Polizei kontrollierten am Montag (22.07.) gegen 15.45 Uhr einen 44-Jährigen in der Düppelstraße. Der polizeibekannte Mann war den Einsatzkräften aufgrund seines Verhaltens aufgefallen - es bestand der Verdacht, dass er mit Betäubungsmitteln handelt. Der Mann hatte eine nicht geringe Menge Cannabis in einer Einkaufstüte dabei und stand vor der Kontrolle zwischenzeitlich im Austausch mit zwei 29-jährigen Männern, die mit einem Mercedes unterwegs waren. Das Auto konnten die Polizisten im weiteren Verlauf in der Heinitzstraße stoppen. In dem Fahrzeug befanden sich eine große Menge Bargeld und mehrere Mobiltelefone.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen und Objekte, die den drei Männern zugeordnet werden konnten. Die Einsatzkräfte fanden neben weiteren Utensilien sowie Gegenständen Cannabis und Haschisch im mittleren zweistelligen Kilobereich, eine größere Menge Kokain, eine hohe Summe Bargeld und diverse Mobiltelefone.

Die Polizisten nahmen die drei Männer vorläufig fest und beschlagnahmten die gefundenen Gegenstände und Betäubungsmittel sowie das angehaltene Auto. Einer der beiden 29-jährigen Männer wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell