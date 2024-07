Polizei Hagen

POL-HA: Arbeitsunfall in Hohenlimburg - 58-jähriger Hagener tödlich verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in einem stahlverarbeitenden Betrieb in Hohenlimburg ist am Dienstagmorgen (23.07.2024) ein 58-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Gegen 07.45 Uhr gingen bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei die Meldungen über den Unfall in der Firma in der Unternahmerstraße ein. Der 58-jährige Hagener erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das Amt für Arbeitsschutz sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell