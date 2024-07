Polizei Hagen

POL-HA: Mann schießt mit Luftgewehr auf Nachbar

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (22.07.) verständigte ein 60-Jähriger die Polizei und gab an, dass sein Nachbar in der Eugen-Richter-Straße mit einem Luftgewehr in seine Richtung schieße. Gegen 13 Uhr hielt sich der 60-Jährige auf seinem Balkon auf, als er bemerkte, wie sein Nachbar von seinem Fenster aus mit einem Luftgewehr auf ihn zielte. Anschließend habe der Hagener einen Einschlag auf seinem Balkon feststellen können. Aus Angst zog er sich in seine Wohnung zurück und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 22-Jährigen in einer nahegelegenen Wohnung antreffen und das Luftgewehr beschlagnahmen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt. (qua)

