POL-HA: 22-jährige Hagenerin verletzt sich bei Unfall in Hohenlimburg leicht - Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren VW und überschlägt sich

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin kam in der Nacht auf Dienstag (23.07.2024) in Hohenlimburg mit ihrem VW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Gegen 01.30 Uhr war die Hagenerin mit ihrem Golf auf der Oeger Straße in Richtung Fährstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit dem Bordstein sowie einem Zaun. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und kam hinter dem Zaun auf einem Parkplatz zum Stehen. Die 22-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Golf musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

