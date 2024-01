Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätte führt zu Konflikt mit Laterne

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 65-jähriger Opel die Straße "Am Buhrfelde" in Richtung Thüringenweg in Buchfart. Aufgrund winterglatter Fahrbahn und Gefälle kam der Opel rückwärts ins Rutschen und kollidierte folglich mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Laterne. Der Lampenschirm der Laterne fiel daraufhin auf die Heckscheibe des PKW, wodurch diese zerbrach. Am PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

