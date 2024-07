Polizei Düren

POL-DN: Paketstation in Jülich aufgebrochen

Jülich (ots)

Am Wochenende haben bislang unbekannte Täter eine Paketstation in der Rudolf-Diesel-Straße in Jülich aufgebrochen und eine noch unbekannte Anzahl Pakete gestohlen.

Ein Zeuge stellte am Sonntag (07.07.2027) fest, dass mehrere Fächer der Paketstation gewaltsam geöffnet wurden. Der Schaden an dem Automaten wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Der genaue Inhalt der betroffenen Fächer, sowie die gestohlenen Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Düren hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

