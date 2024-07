POL-DN: Drogentest bei E-Scooterfahrer verlief positiv

Düren (ots) - Am Freitag, 05.07.2024 gegen 20:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger gegenüber der Polizei einen versuchten Diebstahl von Fahrrädern am Hauptbahnhof Düren, Ludwig-Erhard-Platz. Hierbei bemerkte der Melder, wie sich eine Person mittels Seitenschneider an zwei abgeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machte. Bei Eintreffen der Beamten versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, konnte aber im ...

mehr