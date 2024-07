POL-DN: Kelleraufbrüche in Langerwehe

Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln wurde am Mittwoch (03.07.2024) in eine Lagerhalle in der Jülicher Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Lagerhalle, die sich auf einem umzäunten Firmengelände befindet, wurde zwischen 21:45 Uhr und 23:00 Uhr angegangen. Ein Täter überwand zunächst den Zaun und verschaffte sich dann gewaltsam Zugang zu einer der Lagerhallen. Im Inneren wurden mehrere Kartons aus den ...

