POL-DN: Einbruch in Lagerhalle: Spielzeug entwendet

Niederzier (ots)

In Huchem-Stammeln wurde am Mittwoch (03.07.2024) in eine Lagerhalle in der Jülicher Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Lagerhalle, die sich auf einem umzäunten Firmengelände befindet, wurde zwischen 21:45 Uhr und 23:00 Uhr angegangen. Ein Täter überwand zunächst den Zaun und verschaffte sich dann gewaltsam Zugang zu einer der Lagerhallen. Im Inneren wurden mehrere Kartons aus den Regalen genommen und teils geöffnet. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie der Einbrecher sein Diebesgut mit einem Paketwagen bis zum Zaun transportiert, wo er die Beute, bei der es sich um Spielwaren handelt, vom Gelände schaffte.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch zwischen 21:45 Uhr und 23:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Jülicher Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

