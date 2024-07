Polizei Düren

POL-DN: Seniorin betrogen - Unbekannte gelangen in den Besitz von Bankdaten

Kreuzau (ots)

Mit einer miesen Masche gelangten bislang unbekannte Betrüger am Donnerstag (04.07.2024) in den Besitz sensibler Daten einer 85-Jährgien aus Kreuzau. Die Unbekannten gaben sich dabei als Bankmitarbeiter aus.

Gegen 16:40 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf einer männlichen Person. Dieser gab vor, bei der Bankaufsicht zu arbeiten und eine ungewöhnliche Überweisung auf dem Konto der Geschädigten festgestellt zu haben. Um die Überweisung zu stoppen, so der Vorwand des unbekannten Anrufers, benötige er die Geheimzahl der Seniorin. Die 85-Jährige kam der Aufforderung nach. Noch währen des Telefonats erschien ein Mann, ebenfalls ein angeblicher Mitarbeiter der Bank, an der Haustür der Geschädigten und bat, im Zusammenhang mit dem Telefonat, um die Herausgabe der EC-Karte. Nachdem er diese erhalten hatte, äußerte er, dass der Chipleser defekt sei und er die Karte zur weiteren Prüfung mitnehmen müsse. Erst nachdem der Mann sich mit der Karte entfernt hatte, wurde der 85-Jährigen bewusst, dass sie betrogen worden war. Die männliche Person an der Haustür wird von der Seniorin wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 -35 Jahre alt - ca. 167cm -170cm - schlanke Statur - dunkler Zopf - große, breite Augenbrauen - sprach hochdeutsch - grauer Pullover oder Jacke - dunkle Hose

Aus diesem Anlass möchte die Polizei Düren folgende Hinweise geben:

- Die PIN darf nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN; weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen - Schützen Sie sich vor lästigen und gefährlichen Telefonanrufen, indem Sie sich aus dem Telefonbuch austragen lassen! Ihr Umfeld hat Ihre Telefonnummer und muss diese nicht nachschlagen. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden! Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. -Informieren Sie ihre Angehörigen über solche Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie diese dahingehend. Die Betrüger nutzen viele perfide Maschen, um in den Besitz von Wertsachen und Bargeld zu kommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell