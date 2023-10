Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Brand in Einliegerwohnung

Mahlberg (ots)

Zum Brand in einer Einliegerwohnung kam es am Donnerstagnachmittag in der Brunnenstrasse. Verletzt wurden bei dem Vorfall nach jetzigem Stand keine Personen. Kurz nach 15:00 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand, offenbar von der Küche ausgehend, informiert. Gleichzeitig konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Weil sich der Brand von der Einliegerwohnung auf das Gebäude ausgedehnt hat, musste der Strom für die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschaltet werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie die Löschmaßnahmen dauern an.

/rs

