POL-KR: POL-KR: Geteilte Pressemitteilung der Polizei Wesel: Moers/ Krefeld - Zeugensuche nach PKW Brand

Krefeld (ots) - Am Freitagnachmittag (16.02.2024) randalierte ein zunächst Unbekannter auf einem Parkplatz an der Straße Bruchfeld. Ein 49-jähriger Krefelder wurde gegen 16:50 Uhr auf das Verhalten des Mannes aufmerksam und sah, wie er an einem Pkw einen Spiegel abtrat. Der Krefelder benachrichtigte zunächst den Halter des Pkw und nahm dann die Verfolgung des Randalierers auf. Er informierte über Notruf die Polizei ...

