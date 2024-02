POL-KR: Betrunkener Unfallflüchtiger gefasst

Krefeld (ots) - Am heutigen Donnerstag hat sich eine Frau beim Verkehrskommissariat gemeldet und einen Verkehrsunfall zu Anzeige gebracht, der sich bereits am Dienstag (6. Februar 2024) ereignet hat. Die Krefelderin fuhr gegen 10:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Mühlenfeld in Richtung Obergath und wollte die Obergath geradeaus überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der von der Straße ...

mehr