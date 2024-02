Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Krefeld: Ermittlungserfolg des Rauschgiftkommissariats - EG Herkules deckt Cannabis-Plantage auf

Krefeld (ots)

Am Freitagmittag (16. Februar 2024) führten intensive Ermittlungen der EG Herkules zum Auffinden einer großen Cannabis-Plantage auf der Alten Krefelder Straße in Uerdingen. Bei der Durchsuchung des Objektes fanden die Ermittler in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses neben hochwertiger Ausrüstung noch etwa 650 Cannabis-Pflanzen. Eine Ernte dieser Pflanzen hätte ca. 20.000 Konsumeinheiten mit einem Straßenverkaufswert von ca. 200.000 Euro ergeben. Der Inhaber der Wohnung konnte von der Polizei nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. (29)

