Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer weicht auf Straße aus und stößt mit Auto zusammen

Hagen-Mitte (ots)

In der Straße Am Hauptbahnhof kam es Montagnachmittag (22.07.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzte. Gegen 15.30 Uhr fuhr der 30-Jährige mit dem Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bahnhof. Aufgrund eines Baufahrzeuges sei der Hagener auf die Straße gefahren und mit dem entgegenkommenden Renault eines 18-Jährigen zusammengestoßen. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus. (arn)

