POL-PDTR: Gesuchte Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden

Birkenfeld (ots) - Am 01.12.2023 zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz am Stadion in Birkenfeld durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mit rohen Eiern beworfen. Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden darum gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.:06782-9910 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld ...

