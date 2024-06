Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Räuber kurz nach der Tat festgenommen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT)/Mössingen (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unmittelbar nach einem Raubüberfall in Trochtelfingen haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Tübingen in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer in Mössingen festgenommen. Mittlerweile ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 41 Jahren wegen schweren Raubes. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen waren am Donnerstagmorgen, gegen drei Uhr, auf einem Parkplatz in Mössingen zwei Männer aufgefallen. Bei der Überprüfung konnte neben Einbruchswerkzeug auch eine Schusswaffe und ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Eine entsprechende Straftat war bis zu diesem Zeitpunkt der Polizei noch nicht gemeldet worden.

Erst kurz nach der Festnahme ging der Notruf eines 81-Jährigen aus Trochtelfingen bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums ein. Dieser teilte mit, dass gegen zwei Uhr morgens zwei Männer gewaltsam in sein Haus eingedrungen waren, ihn mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen gezwungen haben. Erst geraume Zeit nach der Flucht der Täter war es dem unverletzt gebliebenen Opfer gelungen, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Schnell stand fest, dass es einen Zusammenhang zu den festgenommenen Personen gibt.

Der 39-jährige italienische und der 41 Jahre alte albanische Staatsangehörige wurden am Donnerstagmittag dem Amtsrichter beim Amtsgericht in Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide Beschuldigte wurden in Justizvollzuganstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell