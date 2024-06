Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl in Kirche; Streitigkeiten; Einbrüche; Exhibitionist; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Trickdiebe; Autoaufbruch

Reutlingen (ots)

Mutmaßlicher Dieb in Kirche erwischt

Ein mutmaßlicher Dieb ist am Mittwochnachmittag auf frischer Tat in einer Reutlinger Kirche erwischt worden. Ein Mitarbeiter der Kirche in der Sankt-Wolfgang-Straße bemerkte, wie ein Mann gegen 14.45 Uhr Geld aus den Opferstöcken herausholen wollte. Daraufhin sprach er den 45-Jährigen an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (ms)

Reutlingen (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in der Hofstattstraße. Dort war es zwischen insgesamt fünf Personen im Alter von 37 bis 61 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu Handgreiflichkeiten gekommen. In deren Verlauf wurden eine 49-Jährige und ein 50-Jähriger leicht verletzt und mussten ihre Blessuren vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandeln lassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Ludwig-Jahn-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und fünf Uhr drang der Einbrecher über eine Türe gewaltsam in die Verkaufsräume ein, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf Bargeld mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Ostfildern hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES) und Stuttgart (S): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am Mittwochabend kurz nach der Tat von Polizeibeamten gefasst worden. Der Mann entblößte sich kurz nach 21 Uhr in der Esslinger Bahnhofstraße vor einer Frau und befriedigte sich. Die 26-Jährige schrie ihn daraufhin an, verständigte sofort die Polizei und verfolgte den flüchtenden Mann. Dieser lief im Anschluss zum nahegelegenen Bahnhof und setzte sich am Gleis 3 in einen Zug in Richtung Stuttgart. Am Hauptbahnhof in Stuttgart konnte kurz darauf ein 66 Jahre alter Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, von Beamten der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Esslingen (ES): Betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss nach Hause gefahren. Eine 58-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse von der B 10 an der Anschlussstelle Esslingen-Weil abgefahren und musste auf der Linksabbiegespur zur Mettinger Brücke vor der roten Ampel warten. Ein nachfolgender BMW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die 58-Jährige ging im Anschluss zu dem BMW-Lenker und sprach ihn auf den Unfall an. Dieser setzte daraufhin mit seinem Fahrzeug zurück und fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davon. Der flüchtende Unfallverursacher konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 47 Jahre alte Fahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.500 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Kirchheim entstanden. Eine 41-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit einem Skoda vom Parkplatz eines Sportstudios auf die Stuttgarter Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 22 Jahre alten Frau, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Unfall mit zwei verletzten Radlern

Zwei Radfahrer, eine Frau und ein Junge, sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Kirchheim leicht verletzt worden. Eine 60-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Pedelec die Kernerstraße und wollte über eine Verbindungsstraße nach rechts in Richtung des gemeinsamen Fuß- und Radwegs der Hegelstraße abbiegen. Aufgrund einer Baustelle fuhr die Frau dabei nicht am rechten Fahrbahnrand. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, elf Jahre alten Jungen, der mit seinem Mountainbike nach derzeitigem Ermittlungsstand den Weg schnitt und über einen Bordstein auf die Fahrbahn schanzte. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und verletzten sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten. Ein Transport in eine Klinik war nicht nötig. Der Schaden an den beiden Fahrrädern wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

Wernau (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Wernau erlitten. Eine ältere Frau war kurz vor 18 Uhr zu Fuß trotz vorhandenem rechtsseitigen Gehwegs am linken Fahrbahnrand der Lange Straße unterwegs. Ein 15 Jahre alter Mofafahrer musste der Fußgängerin daraufhin nach links ausweichen und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Käfer eines 55-Jährigen. Dieser war ebenfalls aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge zur Mitte hin ausgewichen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt knapp 3.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Kindergarten

Ein Kindergarten in der Schlierbacher Straße ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl gegen 1.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte das Inventar nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Auch der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Neidlingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Auf der Neidlinger Steige ist am Mittwochnachmittag ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer des Oldtimers war dort gegen 14.40 Uhr in Richtung Weilheim unterwegs und parkte das Fahrzeug in einer Schottereinbuchtung ab. Kurz darauf wurde er von einem Zeugen auf Flammen am Heck des Wagens aufmerksam gemacht. Der Oldtimer geriet schließlich in Vollbrand und musste nach dem Ablöschen durch die Feuerwehr abgeschleppt werden. Für die Dauer der notwendigen Nassreinigung der Fahrbahn musste die Neidlinger Steige voll gesperrt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Mössingen (TÜ): Auf Ölspur ausgerutscht und gestürzt

Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochmittag auf einer Ölspur ins Rutschen geraten und gestürzt. Kurz nach zwölf Uhr war eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Renault auf der L 385 von Melchingen herkommend in Richtung Talheim unterwegs. Kurz vor der letzten Haarnadelkurve verlor der Wagen aus noch unbekannter Ursache Öl. Als die Fahrerin ein lautes Geräusch an ihrem Auto bemerkte, hielt sie auf einer Schotterfläche im Scheitel der Kurve an und wählte nach dem Erkennen der Ölspur unmittelbar den Notruf. Ein nachfolgender 83-Jähriger geriet mit seinem Motorroller auf der Ölspur ins Rutschen und kam nach rechts zu Fall. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. (mr)

Haigerloch (ZAK): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, ist eine Seniorin aus Haigerloch Ende vergangener Woche Opfer einer dreisten Trickdiebin geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte die Täterin am Sonntagabend in einer Wohnanlage des betreuten Wohnens im Sankt-Anna-Weg bei der Frau und gab sich als Praktikantin des Pflegeheims aus. Die Unbekannte lenkte die Seniorin auf den Balkon und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Diese Ablenkung nutzte offenbar ein ebenfalls noch unbekannter Komplize und machte sich in der Wohnung der Seniorin auf die Suche nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt ist, entwendete der Komplize, der von der Bewohnerin nicht wahrgenommen wurde, zunächst unbemerkt einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Schmuckstücke. Die Täterin, die sich als vermeintliche Praktikantin ausgab, ist circa 24 bis 30 Jahre alt, ungefähr 160 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle Augen und sprach mit einem ausländischen Akzent. Ihre glatten, braunen Haare trug sie mit einer Klammer zusammengebunden und war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Hosenanzug, einer weißen Bluse mit Rüschenärmeln sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise zu der gesuchten Täterin werden unter der Telefonnummer 07474/95008-0 an den Polizeiposten Haigerloch erbeten. (mr)

Hechingen (ZAK): Auto aufgebrochen

Eine im Auto abgelegte Handtasche hat am Mittwochabend auf dem Parkplatz zur Burg Hohenzollern einen Dieb angelockt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Kriminelle zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr über eine Seitenscheibe gewaltsam Zugriff in einen dort verschlossen geparkten Audi. Nachfolgend griff er sich die Handtasche und machte sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell