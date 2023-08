Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stein während der Fahrt in Heckscheibe geworfen

Greußen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es nach Angaben eines Autofahrers zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Mopedfahrer überholte auf der Bundesstraße 4 am Ortseingang Greußen von Straußfurt kommend laut der Sachverhaltsdarstellung des Geschädigten sein Auto. Während des Überholvorgangs sei die Heckscheibe des Dacia geborsten. Im Fahrzeug habe der Autofahrer dann einen Stein aufgefunden, den der Zweiradfahrer geworfen haben soll. Im Anschluss an die Tat sei der Mopedfahrer über einen Feldweg geflüchtet. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Kyffhäuser dauern an.

