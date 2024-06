POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma; Mit Messer bedroht; Diebstähle aus Fahrzeugen

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): Rollerfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Rollerfahrers am Donnerstagvormittag auf der Neuffener Straße gewesen sein. Der 75 Jahre alte Mann war kurz vor zehn Uhr mit seinem Leichtkraftradroller Piaggio hinter einem Pkw auf der abschüssigen Neuffener Straße unterwegs. Die die Pkw-Lenkerin ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamen musste, bremste auch der Rollerfahrer. Infolge eines Fahrfehlers stürzte er dabei auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Kenntnissen leicht Verletzten nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Motorroller wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. (cw)

Ostfildern (ES): Einbrecher in Kemnat unterwegs

In ein Firmengebäude in der Zeppelinstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 17.30 Uhr und 6.45 Uhr beschädigte der Unbekannte ein Fenster am Gebäude und gelangte so ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete Bargeld. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit drei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwerverletzten Personen hat sich am Donnerstagmorgen bei Rottenburg ereignet. Eine 16-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einer 14-jährigen Sozia auf einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der Ausfahrt von der B 28 herkommend zur K 6938 unterwegs. An der Einmündung fuhr die Jugendliche ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach geradeaus, ohne abzubremsen auf die Kreisstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und in Richtung Wendelsheim fahrenden Opel Astra eines 48-Jährigen. Die beiden Jugendlichen prallten gegen den Pkw und stürzten anschließend zu Boden. Das Leichtkraftrad stieß im Anschluss noch gegen den Dacia eines 42-Jährigen, der mit seinem Wagen in Richtung Rottenburg unterwegs war. Die 16-Jährige und ihre Sozia zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Opel-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Yamaha wurde sichergestellt. Der Astra musste abgeschleppt werden. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die Abfahrt der B 28 bis 9.30 Uhr voll gesperrt. (ms)

Tübingen (TÜ): Mitarbeiterin einer Behörde mit Messer bedroht

Eine Mitarbeiterin einer Behörde im Schleifmühleweg ist am Donnerstagvormittag in Tübingen von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Die Frau befand sich gegen 10.20 Uhr mit dem 28-Jährigen in einem Beratungsgespräch, als der Kunde aus bislang ungeklärtem Grund ein Messer zog und die Angestellte bedrohte. Die Frau konnte sich unmittelbar darauf unverletzt aus dem Raum begeben und den Mann dort alleine einschließen. Von der Polizei wurden nach Eingang des Notrufes unverzüglich mehrere Streifenwagen entsandt. Kurz nach 10.30 Uhr konnte der 28-Jährige in einem günstigen Moment von Kräften des Polizeireviers Tübingen mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel in dem Büro unverletzt überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Das Messer konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Balingen (ZAK): Fahrzeuge angegangen (Zeugenaufruf)

In Balingen sind in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge von wohl ein und demselben Kriminellen angegangen worden. Wie am Morgen entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde, hatte ein Unbekannter aus einer vermutlich unverschlossenen Garage in der Röslerstraße ein E-Bike sowie Kleidungsstücke gestohlen und aus einem ebenfalls offenbar unverschlossenen Pkw unter anderem ein Parfum und Kopfhörer entwendet. In der Hölderlinstraße schlug der Täter eine Scheibe eines geparkten Skoda ein und nahm aus dem Innenraum einen Geldbeutel samt Inhalt an sich. Auf die gleiche gewaltsame Art und Weise verschaffte sich der Unbekannte auch Zugriff in einen VW, der in einer Garage in der Wielandstraße abgestellt war. In die verschlossene Garage hatte sich der Täter zuvor ebenfalls Zutritt verschafft. Entwendet wurde hier ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 21 Uhr und 7.40 Uhr, in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

