Polizei Hagen

POL-HA: Frau wollte nicht "geblitzt" werden - Kennzeichen an VW Polo überklebt

Hagen-Mitte (ots)

Kripo-Beamte der Polizei Hagen wurden am Dienstagnachmittag (23.07.2024) in der Innenstadt auf ein Auto aufmerksam, an dem das vordere Kennzeichen überklebt wurde. Die Beamten befuhren gegen 14.00 Uhr mit ihrem zivilen Dienstfahrzeug die Badstraße. Bei einem Blick in den Rückspiegel wurde der Fahrer auf den Polo mit dem manipulierten Kennzeichen aufmerksam. Nachdem die 62-jährige Fahrerin ihr Auto in der Bahnhofstraße geparkt hatte, sprachen die Beamten sie an. Die Hagenerin sagte ihnen, dass sie das Klebeband bereits vor einigen Tagen an dem Kennzeichen angebracht hat, um nicht "geblitzt" zu werden. Die Kripo-Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Urkundenunterdrückung ein und forderten die Frau dazu auf, das Klebeband zu entfernen. (sen)

