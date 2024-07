Polizei Hagen

POL-HA: Beamte stoppen flüchtigen Ladendieb

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (13.07.) beobachtete gegen 14 Uhr ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Altenhagener Straße, wie ein 47-Jähriger eine Flasche Alkohol aus dem Kassenbereich nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Ladendetektiv sprach den Mann an, woraufhin dieser wegrannte. Der Ladendetektiv verfolgte den Flüchtigen, bis dieser von den Polizeibeamten im Bereich der Fehrbelliner Straße/Wehrstraße gestellt werden konnte. Das Diebesgut hatte der Ladendieb in ein Gebüsch geworfen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell