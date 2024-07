Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer Bankkarte

Hagen-Boele (ots)

Bereits am 3. Februar 2024 entwendete ein unbekannter Mann in einer Sparkassenfiliale in Boele die Bankkarte eines Mannes. Als der 87-Jährige an einem Bankautomaten Geld abhob und die Scheine in sein Portemonnaie steckte, wurde er von dem Täter gefragt, ob er Kleingeld wechseln könne. Dabei stahl dieser die Bankkarte des Hageners. Im Anschluss kam es zu drei Bargeldabhebungen im insgesamt niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (qua)

Hier geht es zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/141362

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell