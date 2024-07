POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hagen (ots) - Am Sonntag (25.08.) findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Fahrradbörse in der Jugendverkehrsschule Hagen am Ischelandteich (Am Sportpark 60 in 58097 Hagen) statt. Die Veranstaltung wird durch die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Hagen und die Verkehrswacht Hagen durchgeführt. Bei der Fahrradbörse können gebrauchte Fahrräder getauscht, gekauft oder verkauft werden. Händler sind bei der ...

