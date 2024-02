POL-WAF: Telgte. Mann durch Trickbetrug bestohlen

Warendorf (ots) - Der Fahrer eines Lkw hat am Donnerstag (22.02.2024, 13.10 Uhr) beim Zurücksetzen ein Auto gegen einen Baum in Ennigerloh-Enniger geschoben - die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt. Ein 28-jähriger Bielefelder fuhr in seinem Lkw auf der K 1 von Enniger in Richtung Vorhelm. Auf Höhe einer Zufahrt stoppte er sein Fahrzeug und setzte zurück, um in ...

mehr