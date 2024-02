Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Auto beim Zurücksetzen gegen Baum geschoben

Warendorf (ots)

Der Fahrer eines Lkw hat am Donnerstag (22.02.2024, 13.10 Uhr) beim Zurücksetzen ein Auto gegen einen Baum in Ennigerloh-Enniger geschoben - die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Bielefelder fuhr in seinem Lkw auf der K 1 von Enniger in Richtung Vorhelm. Auf Höhe einer Zufahrt stoppte er sein Fahrzeug und setzte zurück, um in eine Ausfahrt zuvor abzubiegen. Aus noch unklarer Ursache übersah der Bielefelder, dass sich hinter seinem Lkw ein Auto mit einer 25-jährigen Fahrerin aus Enniger befand. Der Lkw schob den Pkw mehrere Meter zurück bis dieser an einen Baum anstieß.

Rettungskräfte brachten die 25-Jährige leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell