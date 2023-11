POL-NOM: Zeitschaltuhr löst Kleinbrand aus

Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Imbshausen, Holzbergerstraße, Montag, den 30.10.2023 14.00 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person versuchte in dem oben genannten Tatzeitraum durch Bohren in Höhe der Schließvorrichtung der Haustür in das Einfamilienhaus einer 65-jährigen Frau zu gelangen. Der Versuch misslingt jedoch und die unbekannte Person lässt von weiteren ...

