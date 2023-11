Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch gescheitert

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Imbshausen, Holzbergerstraße, Montag, den 30.10.2023 14.00 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023 12.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person versuchte in dem oben genannten Tatzeitraum durch Bohren in Höhe der Schließvorrichtung der Haustür in das Einfamilienhaus einer 65-jährigen Frau zu gelangen.

Der Versuch misslingt jedoch und die unbekannte Person lässt von weiteren Einbruchsversuchen ab.

Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Haustür im Wert von etwa 50,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

