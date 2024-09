Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülltonnenbrände im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Breiter Weg, Samstag, 07.09.2024, 02:00 - 02:24 Uhr und Damaschkestraße, Samstag, 07.09.2024, 05:25 - 05:36 Uhr

NORTHEIM (Ilt) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Samstagmorgen mehrere Mülltonnen in Brand. Eine Mülltonne war auf dem Gehweg in der Straße "Breiter Weg" und drei Weitere auf dem Gehweg in der Damaschkestraße abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 EUR.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480 zu melden.

