Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 23.02.24, 18:00 Uhr bis 28.02.24, 14:00 Uhr vergeblich versucht, gewaltsam in ein Geschäft in der Bebelstaße einzubrechen. Letztendlich misslang das Vorhaben und die Täter verursachten lediglich Sachschaden an einer Tür. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0055334/2024 in Verbindung zu setzen.

