Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Schüler leicht verletzt

Vlotho (ots)

(ah) Gestern (9.9.) ereignete sich um 7.20 Uhr am Borlefzener Kirchweg ein Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Vlothoerin fuhr mit ihrem Motorrad in Richtung Mindener Straße. Auf Höhe des Lerchenwegs hielt ein Bus am Fahrbahnrand, den die Motorradfahrerin überholte. Plötzlich trat ein 7-jähriger Vlothoer hinter dem Bus auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 17-Jährigen und dem Fußgänger, der dadurch leicht verletzt wurde. Nachdem die hinzugerufenen Erziehungsberechtigten vor Ort erschienen, wurde das Kind zu einer ärztlichen Untersuchung gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

