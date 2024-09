Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 bei Willich - Stark alkoholisierter Fußgänger auf Autobahn unterwegs - Zwei Pkw kollidieren - Zwei Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 7. September 2024, 22:39 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gestern am späten Abend auf der A 44 bei Willich war die Folge eines erheblich alkoholisierten Fußgängers. Ein Autofahrer beabsichtigte den Fußgänger, der sich auf / neben der Autobahn bewegte abzusichern und wurde dabei von einem weiteren Pkw-Fahrer übersehen. Aufgrund der Kollision zwischen den Pkw erlitten beide Fahrer Verletzungen. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 35 Jahre alter Mann aus Willich mit seinem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Aachen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Münchheide übersah er den Passat eines 35 Jahre alten Mannes aus Viersen und fuhr auf das Heck auf. Der Viersener fuhr langsam zum Teil auf dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen, um einen Fußgänger, der sich dort bewegte, abzusichern. Infolge der Kollision wurden beide Autos über die Fahrbahn geschleudert. Der 53 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38 Jahre alten Fußgänger aus Tönisvorst ergab einen Wert über 2 Promille. Ihm wurde auf einer Wache eine Blutprobe entnommen.

