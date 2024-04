POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Hans-Joachim M. wohlbehalten angetroffen

Bochum (ots) - Am 24. April, gegen 3.45 Uhr, wurde ein Brand an der Kohlenstraße 135 in Bochum gemeldet. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Fahrzeugbrand vor Ort gelöscht werden. Am Bagger entstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand in eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Bochumer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern ...

mehr