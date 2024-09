Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A1 bei Wuppertal - Pkw-Fahrer stirbt bei Alleinunfall

Düsseldorf (ots)

Freitag, 5. September 2024, 17:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am frühen Abend auf der A1 bei Wuppertal wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Er starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 73 Jahre alter Mann aus der Schweiz mit seinem Volvo auf der A 1 in Richtung Köln. Einige Meter hinter dem Parkplatz Ehrenberg verlor er offensichtlich wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Infolge der Kollision wurde er schwer verletzt. Ersthelfer, darunter auch ein Arzt, leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Der 73-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später starb.

