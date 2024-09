Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Junge Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 5. September 2024, 20:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bilk wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie war mit ihrem Krad auf einer Hochstraße (Überflieger) von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zunächst konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 20 Jahre alte Frau aus Alpen mit ihrem Motorrad die Völklinger Straße stadtauswärts. Hinter der Kreuzung Völklinger Straße / Fährstraße ordnete sie sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hafen (Plockstraße) ein und fuhr auf den dortigen Überflieger. Laut Zeugenaussagen verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihre BMW und wurde über die rechtsseitige Brüstung geschleudert. Sie stürzte mehrere Meter in die Tiefe und zog sich Verletzungen zu, die zunächst als lebensgefährlich eingestuft wurden. Die 20-Jährige kam in eine Klinik. Ermittlungen ergaben, dass aktuell keine Lebensgefahr mehr besteht.

