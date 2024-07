POL-S: Einbrecher erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (14.07.2024) einen 30-Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Schwimmbad an der Straße Am Inselbad an seinem Glied manipuliert zu haben. Zwei Zeuginnen bemerkten gegen 13.10 Uhr, wie der 30-Jährige im FKK-Bereich an seinem Glied manipuliert haben soll. Das alarmierte Badepersonal hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der ...

