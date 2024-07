Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.07.2024) einen 30-Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Schwimmbad an der Straße Am Inselbad an seinem Glied manipuliert zu haben. Zwei Zeuginnen bemerkten gegen 13.10 Uhr, wie der 30-Jährige im FKK-Bereich an seinem Glied manipuliert haben soll. Das alarmierte Badepersonal hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

