Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen- Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart- West (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.07.2024) einen 60-Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, auf einer Parkbank an einem Spielplatz an der Bergheimer Steige an seinem Glied manipuliert zu haben. Eine Zeugin bemerkte gegen 12.00 Uhr, wie der Tatverdächtige sein Hemd aufgeknöpft und mutmaßlich mit seiner Hand in der Hose an seinem Glied manipuliert haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 60-Jährigen daraufhin im Bereich der Gässlesallee vorläufig fest. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

