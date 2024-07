Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Auto-Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart- Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.07.2024) einen 30 Jahre alten Mann in der Neckarstraße festgenommen, der ein Auto aufgebrochen haben soll und für weitere Einbrüche in Fahrzeuge verantwortlich sein könnte. Ein 29 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau bemerkten gegen 13.55 Uhr einen Mann in ihrem Auto im Innenhof. Als diese ihn aufforderten, das Auto zu verlassen, kam es zu einer kurzen Rangelei und dem Tatverdächtigen gelang es zunächst zu flüchten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurze Zeit später im Bereich des Tatorts fest. Bei dem 30-Jährigen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, welches sie beschlagnahmten. Ermittlungen ergaben zudem, dass er als Täter für weitere Autoaufbrüche infrage kommen könnte. Der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (15.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

