POL-S: 41-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Zwei leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag (13.07.2024) in der Steiermärker Straße zwischen einem Streifenfahrzug und einem Pkw VW. Eine 31-jährige Polizeibeamtin war gegen 9.00 Uhr mit Sondersignalen auf der Leobener Straße unterwegs und wollte nach links in die Steiermärker Straße Richtung Weilimdorf abbiegen. Hierzu tastete sie sich bei Rotlicht mit dem ...

