Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter wird in Bundespolizeiwache vorstellig - Bundespolizei vollstreck U-Haftbefehl

Bochum - Castrop-Rauxel (ots)

Am gestrigen Mittag (26. Juni) erschien ein Mann im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Bochum. Als die Bundespolizisten seine Identität überprüften stellte sich heraus, dass eine Staatsanwaltschaft ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Gegen 13:45 Uhr wurde ein 38-Jähriger in der Bundespolizeidienststelle am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig und machte gegenüber den Beamten zusammenhangslose Äußerungen. Auf Nachfrage, gab der Mann aus Castrop-Rauxel an, dass er keinerlei Ausweisdokumente mit sich führe. Mittels eines Fingerabdruckscans stellten die Einsatzkräfte seine Identität schließlich zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl nach dem guineischen Staatsbürger fahnden ließ. Das Amtsgericht Dortmund hatte Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet, da er in Verdacht steht einen Raub sowie eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Demnach sollen der Guineer und ein bislang unbekannter Mittäter einen Mann wuchtig gegen eine Wand gedrückt, durchsucht und diesem schließlich das Smartphone entwendet haben. Zudem soll er mit einem weiteren Tatverdächtigen im Oktober 2023, nach einer verbalen Auseinandersetzung, einen Mann angegriffen und diesen mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt haben.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und führten ihn dem Gewahrsamsbereich zu. Ein Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit 2,28 Promille alkoholisiert war. Nach einer Untersuchung durch einen Polizeiarzt, wurde der 38-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, von hier aus wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell