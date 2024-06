Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 33-Jährige bewirft Verkäuferin mit Getränkedose - Bundespolizei stellt Aggressorin

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (26.Juni) versuchte eine junge Frau in einer Bäckerei am Hauptbahnhof Essen eine Getränkedose zu stehlen. Als dies einer Verkäuferin auffiel und sie die mutmaßliche Diebin darauf ansprach, warf diese die Dose nach der Mitarbeiterin. Bundespolizisten stellten die Tatverdächtige anschließend.

Gegen 17:30 Uhr betrat eine 33-Jährige eine Bäckerei am Essener Hauptbahnhof und nahm eine 0,5l Getränkedose aus dem Kühlregal. Anschließend machte diese Anstalten, die Filiale ohne zu bezahlen zu verlassen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei bemerkte dies und sprach die Deutsche daraufhin an. Diese warf infolgedessen die befüllte Dose auf die Verkäuferin und traf sie dabei an der rechten Schulter. Anschließend verließ die Essenerin die Filiale und stieg in einen Bus. Die 54-jährige Mitarbeiterin und der Filialleiter folgten der Tatverdächtigen und setzten den Busfahrer über den Sachverhalt in Kenntnis. Dieser forderte die aggressive Frau daraufhin auf, den Bus zu verlassen. Nachdem sie den Bus verließ, begab die Aggressorin sich in den Hauptbahnhof. Unterdessen informierte der Filialleiter die Bundespolizei.

Die Polizeibeamten trafen die Essenerin auf der Zwischenebene des Hauptbahnhofes an und führten sie zur Identitätsfeststellung der Wache zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 33-Jährige mit einem Platzverweis aus der Dienststelle entlassen.

Die ghanaische Mitarbeiterin der Bäckerei klagte unterdessen über Schmerzen an der rechten Schulter, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

