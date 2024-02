POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 49 - Nachtrag

Lahnstein (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr konnte in Lahnstein ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Neben einem Strafverfahren wurde auch der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizeiinspektion Lahnstein kündigt weitere Kontrollen, insbesondere während der Karnevalszeit, an. Rückfragen bitte an: ...

