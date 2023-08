Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt PKW - Diebstahl

Mainz - Neustadt (ots)

Am Sonntag, den 27.08.23 zeigt eine 44 -jährige Mainzerin bei der Mainzer Polizei den Diebstahl ihres Fahrzeugs an. Sie hatte ihren blau-violetten Opel-Kombi im Vortag in Nähe ihrer Wohnanschrift in der Josefstraße - Ecke Nackstraße abgestellt. Als ihr am Sonntag-Abend unerwartet und völlig überraschend ihr eigenes Fahrzeug mit einem fremden Fahrer entgegengefahren kommt, schließt sie darauf, dass ihr PKW gestohlen wurde. Nach einer kurzen Überprüfung bestätigt sich ihr Verdacht, weshalb sie Anzeige erstattet.

Die Mainzerin war gegen 20:39 Uhr mit dem Fahrrad von Budenheim kommend in Richtung Mainz-Mombach gefahren. Als sie auf Höhe einer Kleingartenanlage ist, kommt ihr plötzlich ihr eigener Opel-Kombi entgegengefahren, was sie aufgrund des Kennzeichens, des Herstellers, sowie der Farbe des Fahrzeugs sofort erkennt. Da der unbekannte, männliche Fahrer verkehrsbedingt abbremsen muss, spricht die Mainzerin den dreisten Dieb sogar an, woraufhin der Mann Vollgas gibt und wegfährt.

Die Mainzerin kann den Fahrer als blond-braun gelockten Mann, mit blauen Augen und einem 3-Tage-Bart beschreiben. Da ihr Auto beim Abstellen am Vortag kaum noch Benzin im Tank hatte, schlussfolgert die Mainzerin, dass der dreiste Dieb sogar noch Tanken war. Zumindest dürfte sich dadurch ein Hinweis ergeben, da die meisten Tankstellen inzwischen Videoüberwacht sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell