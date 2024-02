POL-PDKO: Unfall mit beteiligtem LKW auf der B 42 Übergang zur B 260 - zeitweise Vollsperrung aufgrund Bergungsarbeiten

Bendorf/Rhein (ots) - Am heutigen Freitag, den 09.02.2024, um 12:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf eine stationäre Verkehrskontrolle in der Siegburger Straße in Bendorf durch. Hierbei wurde ein 58-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen ...

