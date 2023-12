Lübeck (ots) - Am Freitag (15.12.) brach während der Geschäftszeit in einem Warenhaus in der Industriestraße in Heiligenhafen ein Feuer aus. Kunden und Mitarbeitende konnten sich unverletzt ins Freie retten. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Durch die Kriminalpolizei wurde der Brandort beschlagnahmt. ...

