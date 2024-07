Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mehrfachem Tankstellenraub - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (13.07.2024) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Freitag (12.07.2024) und am Samstag mehrfach Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle an der Hackstraße geraubt zu haben. Der Tatverdächtige soll die Tankstelle am frühen Freitagmorgen gegen 06.00 Uhr das erste Mal betreten und von der 20-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers eine Zigarettenschachtel gefordert haben. Kurz vorher soll der 35-Jährige das Feuerzeug eines 24-Jährigen geraubt haben. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Eberhardstraße an und brachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus, aus dem er kurz darauf wieder entlassen wurde. Am Abend desselben Tages gegen 22.00 Uhr soll der Tatverdächtige erneut vier Schachteln Zigaretten in der Tankstelle gestohlen und die 20-jährige Angestellte bedroht haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Als der 35-Jährige am Samstagmorgen gegen 07.30 Uhr zum dritten Mal in die Tankstelle kam und das Handy der 70 Jahre alten Angestellten gefordert haben soll, nahmen alarmierte Polizeibeamte den 35-Jährigen schließlich fest. Der 35 Jahre alte Mann mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

