POL-S: Goldkette geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (14.07.2024) einen 30 Jahre alten Mann in der Neckarstraße festgenommen, der ein Auto aufgebrochen haben soll und für weitere Einbrüche in Fahrzeuge verantwortlich sein könnte. Ein 29 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau bemerkten gegen 13.55 Uhr ...

