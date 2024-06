Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Frankenthal (ots)

Am 18.06.2024, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Worms die B9 von Worms kommend in Richtung Ludwigshafen. Kurz vor der Ausfahrt Frankenthal-Mörsch wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender 32-jähriger Mann aus Worms fuhr, augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem Pkw auf den Pkw des 60-Jährigen auf, sodass dieser sich drehte und in die rechte Leitplanke prallte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leichtverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

